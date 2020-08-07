Fenerbahçe'de hedef Jose Sosa

Trabzonspor'dan Novak'ı kapan Fenerbahçe'nin hedefinde, bu kez Arjantinli futbolcu Jose Sosa var. Sözleşmesi biten futbolcuyu radarına alan sarı-lacivertliler, transferi bitirmeyi hedefliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) koyduğu harcama limitini 'Sevgi Limit Tanımaz' sloganıyla görmezden gelen sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile sözleşmesi biten Novak ile 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN YAKIN MARKAJ

Fenerbahçe'nin hedefinde, bu kez bordo-mavilililer ile henüz anlaşma sağlamayan Jose Sosa var. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuya sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, yoğun bir ilgisi olduğu kaydedildi.

İSTANBUL'U SEVİYOR

İstanbul'u çok seven 35 yaşındaki futbolcu ve eşinin 1+1 yıllık sözleşme istediği öğrenilirken, detayların bugün konuşulacağı belirtiliyor.

Trabzonspor'un 1.5 milyon euro yıllık garanti ücret teklif ettiği Sosa, daha yüksek bir teklife evet diyecek.

35 yaşındaki oyuncu, bu sezon toplamda çıktığı 42 maçta 11 gol 12 asistlik performans sergiledi.

TRABZON'UN 3 BÜYÜKLER İLE BAŞI DERTTE

2010-11 sezonunda şampiyonluğa oynayan bir takım kuran Trabzonspor, o senenin ardından takımın iyi oyuncularını 3 büyüklere kaptırmıştı.

Selçuk İnan, Umut Bulut, Burak Yılmaz, Ceyhun Gülselam ve Egemen Korkmaz, Trabzon macerasını sona erdirerek İstanbul'un yolunu tutan futbolcular arasındaydı.

Bu sene de göz dolduran bir takıma sahip olan Fırtına'nın sözleşmesi biten oyuncuları Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray tarafından yakın takibe alındı.