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    Fenerbahçe'de hedef Lucas Necul

    Transfer döneminin durgun takımı Fenerbahçe, gözlemcilerin raporuna göre Lucas Necul'u kadrosuna katmak istiyor. Bonservisi elinde olan 22 yaşındaki futbolcuyu Pereira da oldukça beğendi.
    • Özel İçerik
    • 03.08.2021 - 15:59
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    Fenerbahçe'de hedef Lucas Necul

    Transfer sezonunun suskun takımı Fenerbahçe, geleceğe yatırım yapmayı da ihmal etmiyor.

    GÖZLEMCİLER ÖNERDİ PEREIRA BEĞENDİ

    Vitor Pereira'nın geleceğin Fenerbahçesi'ni de şimdiden hazırlamak istediği öğrenilirken, son olarak Arjantin takımı Arsenal FC'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Lucas Necul için gözlemcilerden Pereira'ya olumlu rapor geldi.

    Kulübüyle sözleşmesi sona eren oyuncuyu takıma kazandırmak isteyen Portekizli teknik adam yönetime de bu yönde istekte bulundu.

    Fenerbahçe de hedef Lucas Necul #1

    HEM BONSERVİSSİZ HEM MAAŞI DÜŞÜK

    Tekniği ve pas kabiliyetiyle Arjantin'de geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Necul ile en kısa sürede temas kuracak olan sarı-lacivertliler genç futbolcunun maliyetinin de düşük olması sebebiyle transfere sıcak bakıyor.

    Takımıyla henüz sözleşme yenilemeyen Arjantinli, ofansif orta saha, kanat ve santrfor bölgelerinde oynayabiliyor.

    Necul'un fırsat transferi olarak alınıp başka bir takıma kiralanması planlanıyor.

    Fenerbahçe de hedef Lucas Necul #2

    Fenerbahçe de hedef Lucas Necul #3

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