Fenerbahçe'de hedef Marcel Tisserand

Stoper bölgesine Lemos'u transfer eden Fenerbahçe, Uruguaylı futbolcuyla beraber oynayacak diğer defans oyuncusunu belirledi. Sarı-lacivertliler, Wolfsburglu Marcel Tisserand'ın peşinde.

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katmak üzere...

Uruguaylı stoper Lemos'u İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerin şimdiki hedefi Wolfsburg'un Kongolu defans oyuncusu Marcel Tisserand.

Erol Bulut'un çok istediği 27 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaşan Kanarya, kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.

LACROIX GELİNCE TISSERAND F.BAHÇE'YE GÖNDERİLECEK

Alman basını, Wolfsburg'un Fransız ekibi Sochaux'nün stoperi Maxence Lacroix'yi kadrosuna katmasının ardından Tisserand'ın gidişine onay vereceğini yazdı.

Alman ekibinin, 20 yaşındaki oyuncunun transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi.

Böylece sarı-lacivertlilerin geri dörtlüsü Gökhan-Lemos-Tisserand-Novak şeklinde olacak.