Fenerbahçe'de hedef Romalı Juan Jesus

Lemos'un performansından memnun kalmayan Fenerbahçe teknik heyeti, devre arasında stoper transferi yapılmasını istedi. Listenin ilk sırasında Romalı Juan Jesus var.

Sezon başında tam 18 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de hızlı girecek.

İlk 10 haftada gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan Lemos'tan ümidini kesen teknik direktör Erol Bulut, stoper takviyesi istedi.

Gelen talep üzerine harekete geçen sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun, sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Juan Jesus için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı stoperin, şans bulamadığı için mutsuz olduğu ve ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe yönetiminin, önümüzdeki günlerde İtalyan kulübü ile masaya oturacağı ifade edildi.

29 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon 5'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 7 maçta forma giydi.

Jesus, daha önce İtalya'da Inter ve Brezilya'da Internacional formalarını giymişti.