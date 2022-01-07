Fenerbahçe'de hedef yerli futbolcular

Bu sezon yürürlüğe konulan yerli kuralı nedeniyle daha çok Türk statüsündeki futbolculara yönelen Fenerbahçe, 5 kişilik bir yerli transfer listesi oluşturdu.

Fenerbahçe, güçlü bir yerli oyuncu havuzuna sahip bulunuyor. Sarı-lacivertliler, gelecek sene yabancı oyuncu statüsünün değişmesi göz önünde bulunduğunda güçlü yerli oyuncu kadrosuyla rakiplerine göre geleceğe umutla bakıyor.

Yerli oyuncu havuzunu daha da güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, genç ve gelecek vadeden futbolcuları kadroya katmayı hedeflerken, altyapıdan gelecek vadeden isimleri de A takıma dahil etmeye devam edecek.

KADRODAKİ YERLİLER TUTULACAK

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona erecek Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu ile mukavele yenileyecek.

Tecrübeli stoper Serdar Aziz ile de önerilen rakamı kabul etmesi durumunda sözleşme yenilenmesi hedefleniyor.

Bursaspor’da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek de gelecek vadediyor.

Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya gibi İsmail Yüksek’i de gelecek sezon A takıma dahil etmeyi planlıyor. Yine altyapıdan Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlıtürk gibi isimler de A takım idmanlarına çıkmaya devam edecek.

5 KİŞİLİK YERLİ TRANSFER LİSTESİ

Fenerbahçe’nin hedefinde yeni isimler de gündemde. Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar, Sassuola forması giyen Mert Müldür ile Kaan Ayhan, Belçika ekibi Leuven’de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fransa’nın Lyon takımında olan Cenk Özkaçar sarı-lacivertli takımın gündeminde olan isimler.

HOCA GELMEDİ LİSTE OLUŞTURULDU

Öte yandan Vitor Pereira gelmeden transfer edilen Caulker, bilindiği üzere Portekizli hocanın gözüne girememiş ve resmi maça çıkmadan takımdan ayrılmıştı.

Burak Kapacak da Portekizli hocaya sorulmadan alınan bir diğer isimdi. Genç futbolcu da deneyimli hoca döneminde kadroya giremedi.

Bu sonuçlara rağmen Fenerbahçe yönetiminin transfer çalışmalarını sürdürmesi taraftarı kızdırdı. Sarı-lacivertliler, bir an önce yeni hocanın açıklanmasını bekliyor.