Fenerbahçe'de hedefte Serdar Dursun var! İsmail Kartal onay verdi

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Süper Lig'in 22. haftasını averajla zirvede tamamlayan Fenerbahçe, yerli santrfor arıyor.
Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin alternatifini belirledi.
Hedefte yeniden Serdar Dursun var
Sezon başında Fatih Karagümrük'e gönderilen Serdar Dursun yeniden hedefte.
Teknik direktör İsmail Kartal, taktik sistemini bilen milli futbolcuyu kadrosunda istiyor.
Yönetimle görüşen deneyimli hoca, 32 yaşındaki oyuncuya onay verirken, Serdar'ın da dönmek istediği gelen haberler arasında.
Serdar, bu sezon Karagümrük formasıyla 20 maça çıkarken 2 golle takımına katkı sağlayabildi.
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