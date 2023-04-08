Fenerbahçe'de İsak Vural gerçeği ortaya çıktı TFF'ye sözleşmesinin feshedildiği bildirilen İsak Vural hakkında detaylar günyüzüne çıktı. Genç oyuncu için kurallar gereği böyle bir adım atıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na sözleşmesinin feshini bildirdiği İsak Vural'ın transfer detayları belli oldu.

18 yaşından küçük oyuncuların kiralanmasını engelleyen ve başka bir takımda lisansı gözüken oyuncular için Türkiye Futbol Federasyonu'nun sözleşme feshi gösterdiği öğrenildi.

İstenildiği zaman geri dönecek

Yapılan anlaşma gereği İsak Vural'ın Hammarby'de kiralık olarak forma giydiği ve sarı-lacivertli kulübün istediği zaman geri çağırma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye 2021/22 sezonunda transfer olan İsak Vural, U19 Süper Lig'de 8 maçta forma giyip bir asist kaydetti.