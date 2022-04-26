Fenerbahçe'de Jorge Jesus'ta son durum

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de Jorge Jesus konusunda ciddi mesafe kat edildiği öğrenildi.

Vitor Pereira'dan sonra İsmail Kartal'la yükselişe geçen Fenerbahçe’de, gelecek sezon için göreve gelecek yeni teknik direktör için yapılan çalışmalarda artık sona gelindi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı dünyaca ünlü teknik adamla Lizbon'da özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Milliyet’in edindiği bilgilere göre taraflar önemli adımlar atmayı başardı. Artık görüşmeler aşamasında arada bazı detayların kaldığı vurgulandı.

Bu detayların başında Jorge Jesus ve teknik ekibinin alacağı maaşın görüşüldüğü aktarıldı. Mayıs ayı içerisinde teknik direktör konusunu resmiyete kavuşturmak isteyen Başkan Ali Koç’un Portekizli çalıştırıcıyla yaptığı görüşmelerden memnun kaldığı öğrenildi.

Yapılan görüşmenin son derece sıcak bir ortamda geçtiği belirtildi.

Projeyi beğendi

Jorge Jesus’un kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği ve Fenerbahçe’nin sunduğu projeyi beğendiği kaydedildi.

67 yaşındaki teknik direktörün Suudi Arabistan ve Katar’dan da bazı teklifler aldığı ancak Fenerbahçe’nin projesinin kendisi açısından cezbedici durduğu bildirildi.

Sarı-lacivertlilerden yıllık 7 milyon euro isteyen Jesus'la bir görüşme daha yapılıp makul bir fiyata düşürmesi istenecek.

Takımı analiz ediyor

Öte yandan Jorge Jesus’un teknik ekibiyle beraber yeniden toplanarak çalışmalarına başladığı vurgulandı. Fenerbahçe ile görüşmelerin son aşamaya gelmesinden dolayı Jesus ile ekibinin sarı-lacivertli takımın mevcut durumuyla alakalı analiz ve araştırmalar yaptığı dile getirildi.

Aralık ayından bu yana teknik direktör çalışmalarını detaylı bir şekilde yürüten Başkan Ali Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus isimlerini ön plana almıştı.

Son günlerde ise Jorge Jesus ismi bir adım öne çıkmıştı. Lizbon’daki toplantının ardından Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe’ye en yakın isim olduğu netleşti.

Cumhurbaşkanı için özel bir isim

Jorge Jesus ile Lizbon’da bir araya gelen Fenerbahçe için sürpriz bir isim daha vardı. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da görüşmelerde tarafların yanında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın Jorge Jesus ile olan yakın diyaloğu Portekiz’de yakından biliniyor. Hatta 2019 yılında ülke tarihinde çok önemli bir yeri olan ‘Prens Henry Nişanı’ bizzat Portekiz Cumhurbaşkanı tarafından başarılı teknik direktöre takdim edilmişti.

Marcelo Rebelo de Sousa, “Portekiz’i Avrupa’ya tanıtan, yurt dışında en iyi şekilde temsil eden gurur duyduğumuz bir isim Jorge Jesus” açıklamasını yapmıştı.