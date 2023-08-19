Fenerbahçe'de Joshua King satılıyor! İşte istenen bonservis bedeli Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Joshua King için taliplerin olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertliler 2 milyon euro gibi bir bedelle Norveçli futbolcuyu satmayı düşünüyor.

ensonhaber.com Fenerbahçe'de performansı beğenilmeyen Joshua King için kesin karar verildi. İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda Norveçli futbolcu satış listesine konuldu. 31 yaşındaki forvet oyuncusu için teklifler alan Fenerbahçe, deneyimli ismi iyi bir teklife satmayı düşünüyor. 2 milyon euro bekleniyor Sarı-lacivertliler, 3 talibi olan hücum oyuncusu King'den de 2 milyon euroluk gelir bekliyor. Joshua King'e Belçika, Norveç ve İngiltere'den talipler olduğu belirtildi. Joshua King kimdir? Joshua King, 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi. 10 numara, forvet ve kanatlarda da görev alabiliyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Everton, Watford gibi ekiplerde forma giydi.