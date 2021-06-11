Fenerbahçe'de kaleci Ahmet Oytun takıma veda etti

Fenerbahçe altyapısına 2014'de katılan kaleci Ahmet Oytun Özdoğan, Sarı Lacivertliler'e veda etti.

Fenerbahçe kalecilerinden Ahmet Oytun Özdoğan, kulübe veda etti. Bu sezon takımla olan sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki futbolcu ayrılığını sosyal medyadan duyurdu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Oytun Özdoğan, "2014 yılında büyük bir heyecanla kapısından girdiğim, altyapıdan A takıma kadar formasını giymekten her zaman gurur duyduğum kulübüm Fenerbahçe ile olan sözleşmemiz sona erdi.

“ÜZERİMDE EMEĞİ OLAN ANTRENÖRLERİME TEŞEKKÜR EDERİM”

Üzerimde emeği olan altyapı antrenörlerime, kulüp personellerine, A takım hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayga açma zamanı. Hoşçakalın" sözleriyle veda etti.