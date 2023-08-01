Fenerbahçe'de kanada 3 aday: Cengiz Ünder, Tete ve Ekambi Kanatta oynayacak bir oyuncu daha almak isteyen Fenerbahçe, 3 adaydan birini seçmek için artık son saatlere girdi. Sarı-lacivertliler Tete, Cengiz Ünder ve Ekambi'den birini transfer edecek. İşte detaylar...

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kanat çalışmalarını da sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler Cengiz Ünder, Tete ve Ekambi gibi isimlerle ilerleme kaydederken, futbolcuların (Cengiz ve Ekambi) kulüpleriyle ödeme planını konuşmaya devam ediyor.

Cengiz Ünder'de sorun Marsilya

Üç isimden birini transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de transfere en uzak isimse Cengiz Ünder. Çünkü Marsilya'nın bonservis talebi 20 milyon euro civarında.

Tete süre istedi

Shakhtar Donetsk’le yollarını ayırdıktan sonra serbest oyuncu konumunda yer alan 23 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu için Fenerbahçe, 3 yıllık sözleşme karşılığında bonuslarla birlikte senelik 4.5 milyon euroya kadar çıkmayı planlıyordu. Ancak Sambacı’nın, 5 milyon euro yıllık ve imza parası olarak da 2.5 milyon euroya yakın bir talebinin olduğu bilgisine ulaşıldı.

Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ederken Tete, net cevabını vermek adına Kanarya’dan süre istedi.

Sarı-lacivertliler Cengiz ve Tete'den olumsuz yanıt alırsa, anlaşma sağladığı Ekambi'yi renklerine bağlayacak.