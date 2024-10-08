Fenerbahçe'de kayıp isim: İrfan Can Kahveci Kariyer rekoru kırdığı geçen sezonun ilk 11 maçında 5 gol-2 asist üreten İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho ile çok daha az süre aldı; sadece 1 gol-1 asistte kaldı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, geçen sezonki performansını aratıyor.

Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli forma altında kariyer dönemini yaşayıp 14 gol-8 asistle tamamladığı 2023-24 sezonundaki ilk 11 maçında 554 dakika süre alıp 5 gol-2 asiste imza atmıştı. İrfan Can bu sezon ise Jose Mourinho ile istediği süreleri alamadı.

Bu sezon lig-Avrupa kulvarlarında oynanan 11 karşılaşmada 394 dakika forma giyebilen, dört kez 11'e girebilen tecrübeli kanat oyuncusu 1 gol attı, 1 de asist yapabildi.

Bunda Mourinho'nun yeni transfer Saint-Maximin'i on bir oyuncusu olarak kullanması, Dusan Tadic'i de sağ kanatta değerlendirmesi etkili oldu.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Öte yandan İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek. Yıldız futbolcunun kontratını yenileme konusunda görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe yönetimi, başarılı futbolcunun yıllık ücretini 2-3 kat iyileştirip yeni imza atmaya hazırlanıyor.

Ancak milli oyuncunun henüz kararını vermediği de gelen haberler arasında.