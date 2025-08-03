Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi: Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri için gün sayıyor.

Sarı-lacivertli yönetim, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Başkan Ali Koç’un bizzat devreye girdiği transfer sürecinde, teknik direktör Jose Mourinho’nun onayıyla önemli adımlar atıldı.

PORTEKİZ’DE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Fenerbahçe yönetiminden Hakan Safi ile Devin Özek, Kerem Aktürkoğlu ile son detayları görüşmek üzere Portekiz’e gidiyor.

Sarı-lacivertli ekip, 26 yaşındaki sol kanat ile anlaşmasının ardından kulübü Benfica ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlığı devam ederken görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu, transferin tamamlanması durumunda 5 milyon euro yıllık ücret ve bonuslar içeren sözleşmeye imza atacak.

KEREM’İN BENFICA PERFORMANSI TRANSFERİ GÜÇLENDİRDİ

25 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 53 resmi maçta 16 gol ve 13 asistle dikkat çekti.

Çok yönlü oyun yapısı ve yüksek hücum verimliliği, Mourinho’nun transferde ısrarcı olmasının en önemli sebepleri arasında.

MOURINHO FAKTÖRÜ SÜRECİ HIZLANDIRDI

Teknik direktör Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda Fenerbahçe’de sol kanat ve orta saha transferi öncelikli konular arasında.

Kerem Aktürkoğlu’nun transferinin tamamlanması, kulübün diğer transfer hamlelerine de hız kazandıracak.

Aktürkoğlu, Türkiye’ye dönmek isterken Beşiktaş ile anlaşma sağlanamayınca Fenerbahçe ile görüşmelerini hızlandırdı.

Kerem Aktürkoğlu, geçen sezonun başında Galatasaray’dan Benfica’ya 12 milyon euroya transfer olmuştu.

Benfica kariyerinde tüm kulvarlarda 54 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 16 gol, 13 asistle oynadı.