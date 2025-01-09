Fenerbahçe'de Kevin Danso'da mutlu son yakın

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular saha içi sonuçlarına odaklanırken, sportif direktör Mario Branco ile yönetim ise ara transfer döneminde yapılacak takviyeler için hazırlıklarını sürdürüyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İlk takviyeyi stoper bölgesine yapmak isteyen sarı-lacivertli idarecilerin listedeki isimlerden biri olan Kevin Danso ile el sıkıştığı öğrenildi.

Avusturyalı yıldız stoperle her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe Yönetimi, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Lens ile olan küçük pürüzleri de yakın zamanda çözüp transferde mutlu sona ulaşmayı düşünüyor.

BONSERVİS PAZARLIĞI

Sarı-lacivertlileri bu transferde en çok zorlayan durumun 26 yaşındaki futbolcunun 25 milyon euro olan güncel piyasa değeri. Bu fiyatı çok bulan yönetimin, Fransız kulübü ile sıkı bir pazarlığa girerken ücreti aşağıya çekmeyi başardığı bildirildi.

KARİYERİ

Augsburg altyapısında yetişen tecrübeli oyuncu, Southampton ve Fortuna Düsseldorf takımlarında forma giydikten sonra 2021'de 5.5 milyon euro karşılığında RC Lens'e imza attı.