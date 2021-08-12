- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Fenerbahçe'de Kim Min-Jae neden açıklanmadı
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae neden açıklanmadı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae'nin, KAP'a bildirilmemesi "Sağlık testinde sorun mu oldu?" sorularını beraberinde getirse de kulüp yetkilileri, sorunun belge kaynaklı olduğunu ifade etti.
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 10:07
- Güncelleme : 12.08.2021 - 11:00
Fenerbahçe'nin 8 Ağustos'ta İstanbul'a getirdiği Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'nin hâlâ imza atmamış olması taraftarlar arasında tedirginlik yaratırken, kulüp yetkilileri transfer konusunda hiçbir problem olmadığını söyledi.
EVRAK BEKLENİYOR
Hürriyet'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Kim'e imza attırmak için, oyuncunun Çin ekibi Beijing Guoan ile sözleşmesinin feshini ve Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan evrak beklediklerini ifade etti.
Kore ile 6, Çin ile 5 saatlik fark nedeniyle geciken evraklar 1-2 gün içinde tamamlandıktan sonra sözleşme imzalanacak.
Başarılı savunmacının, ligin ilk haftasında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.