Euro
10.0809
0.17%
Dolar
8.5398
-0.01%
Altın
486.62
1.09%
Borsa
1.445
0.04%
Bitcoin
396.122
4.90%
EXEN Coin
25.93
8.04%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C
    Fenerbahçe'de Kim Min-Jae neden açıklanmadı

    Fenerbahçe'de Kim Min-Jae neden açıklanmadı

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae'nin, KAP'a bildirilmemesi "Sağlık testinde sorun mu oldu?" sorularını beraberinde getirse de kulüp yetkilileri, sorunun belge kaynaklı olduğunu ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 11:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin 8 Ağustos'ta İstanbul'a getirdiği Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'nin hâlâ imza atmamış olması taraftarlar arasında tedirginlik yaratırken, kulüp yetkilileri transfer konusunda hiçbir problem olmadığını söyledi.

    Fenerbahçe de Kim Min-Jae neden açıklanmadı #1

    EVRAK BEKLENİYOR

    Hürriyet'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Kim'e imza attırmak için, oyuncunun Çin ekibi Beijing Guoan ile sözleşmesinin feshini ve Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan evrak beklediklerini ifade etti.

    Kore ile 6, Çin ile 5 saatlik fark nedeniyle geciken evraklar 1-2 gün içinde tamamlandıktan sonra sözleşme imzalanacak.

    Başarılı savunmacının, ligin ilk haftasında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

    Fenerbahçe de Kim Min-Jae neden açıklanmadı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir