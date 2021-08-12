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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae neden açıklanmadı

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae neden açıklanmadı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae'nin, KAP'a bildirilmemesi "Sağlık testinde sorun mu oldu?" sorularını beraberinde getirse de kulüp yetkilileri, sorunun belge kaynaklı olduğunu ifade etti.