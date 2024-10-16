Fenerbahçe'de Lincoln Henrique kararı! Ocak ayında...

Haber Merkezi

Red Bull Bragantino'da kiralık olarak gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Lincoln Henrique, aralık ayının sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli ekipte yeniden bir şans arayacak olsa da teknik heyetin planları arasında yer almıyor.

YOLLAR AYRILACAK

Eshspor Muhabiri Ercan Ertan'ın haberine göre; Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde sakatlığı nedeniyle beklentilerin altında kalan Henrique'nin, Ocak transfer döneminde kulüp ile yollarını ayıracağı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon kiralık olarak oynadığı Bragantino'da 42 maçta 5 gol 3 asistle oynadı.