Fenerbahçe'de Lincoln Henrique kararı! Ocak ayında...
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Red Bull Bragantino'da kiralık olarak gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Lincoln Henrique, aralık ayının sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli ekipte yeniden bir şans arayacak olsa da teknik heyetin planları arasında yer almıyor.

YOLLAR AYRILACAK

Eshspor Muhabiri Ercan Ertan'ın haberine göre; Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde sakatlığı nedeniyle beklentilerin altında kalan Henrique'nin, Ocak transfer döneminde kulüp ile yollarını ayıracağı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon kiralık olarak oynadığı Bragantino'da 42 maçta 5 gol 3 asistle oynadı.

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Ercan Ertan
Muhabir