Fenerbahçe’de Luan Peres’e Fransız kancası Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen Brezilyalı stoper Luan Peres’e Ligue 1 ekiplerinden Brest’in talip oldu.

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Takıma bu sezon Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri gibi oyuncuları kazandıran sarı-lacivertliler, iç transferde de hareketli saatler geçiriyor.

Fransız basınından L’Equipe’in haberine göre; Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi Luan Peres’e Ligue 1 ekiplerinden Brest talip oldu.

Haberde, Brest’in savunma hattını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü ve Luan Peres’i adaylardan biri olarak değerlendirdiği belirtildi.

23 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 23 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki Luan Peres, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.