Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Al Nassr'a transfer oldu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Brezilyalı Luiz Gustavo'yu kadrosuna kattığını ve 35 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Emre Belözoğlu yönetiminde formasını kaybeden Luiz Gustavo, Vitor Pereira ve İsmail Kartal döneminde de Miguel Crespo ile Miha Zajc'ın performansları sonrası iyice gözden düşmüştü.

Bonuslarla beraber senelik ücreti 4 milyon euroyu bulan Luiz Gustavo'ya 'kulüp bul' talimatı verilirken tecrübeli oyuncunun oğlu Milan Marx Dias'dan dün sabah ayrılık sinyali gelmiş, kişisel Instagram hesabından Türkiye ve Fenerbahçe'den ayrılacağını ima eden bir paylaşım yapmıştı.

Milan Marx'in söz konusu Instagram paylaşımını kısa süre sonra silmesi ise dikkatlerden kaçmamıştı.

Al Nassr’a gitti

Gustavo belirsizliği çözüme kavuştu. Jorge Jesus'un planlarında yer almayan ve yüksek maaşı sebebiyle yolların ayrılmak istendiği Brezilyalı ön liberonun yeni rotası Suudi Arabistan oldu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Gustavo'yu kadrosuna kattığını ve 35 yaşındaki ön libero ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından İsmail Yüksek'in performansı sonrası 'kulüp bul' talimatı verilen, UEFA listesine adı yazılmayan ve orta sahaya Willian Arao'nun da transfer edilmesiyle gözden çıkarılan tecrübeli oyuncu, bedelsiz olarak Al Nassr'ın yolunu tuttu.

Fenerbahçe'den açıklama

Al Nassr'ın ardından Fenerbahçe de transferi açıkladı. Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

97 maçta 5 gol, 3 asist

Fenerbahçe, Gustavo'yu 2019 yılında Fransız ekibi Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Kariyerinde 40 kez Brezilya A Milli Takım forması giyen başarılı orta saha oyuncusu, Sarı-lacivertli forma ile toplamda çıktığı 97 maçta 5 gol atıp, 3 asist yaptı.