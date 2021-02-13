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- Fenerbahçe'de Mbwana Samatta çıkmazı
Fenerbahçe'de Mbwana Samatta çıkmazı
Mbwana Samatta'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayan Fenerbahçe'de, yönetim ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun pişmanlık yaşadığı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 13.02.2021 - 12:46
- Güncelleme : 13.02.2021 - 12:49
Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Mbwana Samatta, beklentileri karşılayamadı.
Ligde şu ana kadar sadece 4 kez fileleri havalandırabilen Tanzanyalı futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi yönetime zora sokuyor.
EMRE BELÖZOĞLU PİŞMAN
Oyuncuyu kiralarken, kontrata 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ekleten sarı-lacivertlilerde sportif direktör Emre Belözoğlu'nun pişmanlık yaşadığı belirtildi.
ÜÇ FORVET DE VASATI AŞAMADI
Cisse, Ademi ve Samatta üçlüsünden istediği verimi alamayan Kanarya'nın, sezon sonunda yeni bir golcü alması bekleniyor.