Fenerbahçe'de Mbwana Samatta çıkmazı

Mbwana Samatta'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayan Fenerbahçe'de, yönetim ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun pişmanlık yaşadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Mbwana Samatta, beklentileri karşılayamadı.

Ligde şu ana kadar sadece 4 kez fileleri havalandırabilen Tanzanyalı futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi yönetime zora sokuyor.

EMRE BELÖZOĞLU PİŞMAN

Oyuncuyu kiralarken, kontrata 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ekleten sarı-lacivertlilerde sportif direktör Emre Belözoğlu'nun pişmanlık yaşadığı belirtildi.

ÜÇ FORVET DE VASATI AŞAMADI

Cisse, Ademi ve Samatta üçlüsünden istediği verimi alamayan Kanarya'nın, sezon sonunda yeni bir golcü alması bekleniyor.