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    Fenerbahçe'de Mbwana Samatta çıkmazı

    Fenerbahçe'de Mbwana Samatta çıkmazı

    Mbwana Samatta'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayan Fenerbahçe'de, yönetim ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun pişmanlık yaşadığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 12:49
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    Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Mbwana Samatta, beklentileri karşılayamadı.

    Ligde şu ana kadar sadece 4 kez fileleri havalandırabilen Tanzanyalı futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi yönetime zora sokuyor.

    EMRE BELÖZOĞLU PİŞMAN

    Oyuncuyu kiralarken, kontrata 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ekleten sarı-lacivertlilerde sportif direktör Emre Belözoğlu'nun pişmanlık yaşadığı belirtildi.

    Fenerbahçe de Mbwana Samatta çıkmazı #1

    ÜÇ FORVET DE VASATI AŞAMADI

    Cisse, Ademi ve Samatta üçlüsünden istediği verimi alamayan Kanarya'nın, sezon sonunda yeni bir golcü alması bekleniyor.

    Fenerbahçe de Mbwana Samatta çıkmazı #2

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