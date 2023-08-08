Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'ye teklif geldi Süper Lig devi Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan Michy Batshuayi için Fransız ekibi Lens'in 10 milyon euroluk teklif yaptığı kaydedildi. Pazarlıklar sürüyor...

Fenerbahçe'de son dönemdeki mutsuz tavırlarıyla haber olan Michy Batshuayi'nin Edin Dzeko'nun ardından ikinci forvet olarak görülmesine tepkili olduğu öğrenildi.

Lens 10 milyon euro verdi

Belçikalı futbolcunun takımdan ayrılmak istediği bilgisine ulaşılırken, Sports Digitale'nin iddiasına göre, Fransız ekibi Lens, yıldız golcü için 10 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Başarılı oyuncuyla da temas kuran Fransızlar, 2 milyon euro maaş üzerinden pazarlıklarını sürdürüyor.

Geçen sezon 32 maçta 20 gol 4 asist yapan Bats, bu sezon da Konferans Ligi elemelerinde 2 maçta 2 gol atarak sezona iyi bir giriş yaptı.