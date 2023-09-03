Fenerbahçe'de Miguel Crespo gelişmesi Sarı-lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Miguel Crespo için harekete geçildi. Oyuncunun sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de takımın Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'nun geleceğine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe yönetimi, takımdan ayrılacağı öne sürülen Miguel Crespo'ya yeni sözleşme teklif etme kararı aldı.

Portekizli yıldızın temsilcisinin İstanbul'a davet edildiği ve sözleşme görüşmelerinin süreceği ortaya çıktı.

Maç kadrosuna girdi

Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynayacağı maçın kamp kadrosuna alınan Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Görüşmelerden sonuç çıkmamıştı

Fenerbahçe'nin onayıyla Cadiz, Genoa, Sunderland gibi takımlarla görüşmelerde bulunan Miguel Crespo'nun menajeri, bu görüşmelerden sonuç alamamıştı.

26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.