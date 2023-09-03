Fenerbahçe'de Miguel Crespo gelişmesi
ensonhaber.com

Fenerbahçe'de takımın Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'nun geleceğine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.

yönetimi, takımdan ayrılacağı öne sürülen Miguel Crespo'ya yeni sözleşme teklif etme kararı aldı.

Portekizli yıldızın temsilcisinin İstanbul'a davet edildiği ve sözleşme görüşmelerinin süreceği ortaya çıktı.

Miguel Crespo

Maç kadrosuna girdi

Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynayacağı maçın kamp kadrosuna alınan Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Miguel Crespo

Görüşmelerden sonuç çıkmamıştı

Fenerbahçe'nin onayıyla Cadiz, Genoa, Sunderland gibi takımlarla görüşmelerde bulunan Miguel Crespo'nun menajeri, bu görüşmelerden sonuç alamamıştı.

26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.