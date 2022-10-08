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    Fenerbahçe'de Miha Zajc devreyi bekliyor

    Fenerbahçe'de Miha Zajc devreyi bekliyor

    Zajc, forma giymesinin zora girdiğini düşünürken, devre arasında özellikle İtalyan takımlarının tekliflerini yeniden masaya yatırıp, Fenerbahçe'den ayrılmayı planlıyor.
    • 08.10.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 10:17
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    Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Miha Zajc ilk 11'deki yerini tamamen kaybetmiş durumda.

    Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncu, milli takımdan en geç dönen isim olması sebebiyle kadroya alınmazken ilk 11'deki yerini kaybetmesinin altında yatan sebebe Kralspor ulaşmıştı.

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sloven futbolcunun bu sezon ilk 11'deki yer bulamamasının temel sebebi, yapılan görüşmelerde sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmemesi.

    Fenerbahçe de Miha Zajc devreyi bekliyor #1

    Devre arası gitmeyi planlıyor

    Teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte yıldızı sönen oyunculardan Miha Zajc devre arasını bekliyor.

    Bu arada Zajc, forma giymesinin zora girdiğini düşünürken, devre arasında özellikle İtalyan takımlarının tekliflerini yeniden masaya yatırıp, Fenerbahçe 'den ayrılmayı planlıyor.

    Fenerbahçe de Miha Zajc devreyi bekliyor #2

    Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın oynatılmama sebebi / Haberi için tıklayın

    Fenerbahçe de Miha Zajc devreyi bekliyor #3


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