Fenerbahçe'de Omar Fayed vize bekliyor Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği genç oyuncu Omar Fayed, Dirk Kuyt'un teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika ekibi Beerschot'a kiralanıyor. Fayed, vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından Belçika'ya gidecek.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de kadroda yer bulamayan Omar Fayed, Belçika ekibi Beerschot'a kiralanıyor.

Takımın teknik direktörü Dirk Kuyt'un isteğiyle gerçekleştirilen transfer, oyuncunun vize işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Fayed, vize sorunları çözüldüğü an Belçika'nın yolunu tutacak.

FAYED'İN GEÇMİŞ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Sırbistan'ın Novi Pazar takımında kiralık olarak geçiren Fayed, Fenerbahçe tarafından El Mokawloon'dan 551 bin euroya transfer edilmişti.