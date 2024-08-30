Fenerbahçe'de Omar Fayed vize bekliyor

Haber Merkezi
Fenerbahçe'de kadroda yer bulamayan Omar Fayed, Belçika ekibi Beerschot'a kiralanıyor.
Takımın teknik direktörü Dirk Kuyt'un isteğiyle gerçekleştirilen transfer, oyuncunun vize işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
Fayed, vize sorunları çözüldüğü an Belçika'nın yolunu tutacak.
FAYED'İN GEÇMİŞ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Sırbistan'ın Novi Pazar takımında kiralık olarak geçiren Fayed, Fenerbahçe tarafından El Mokawloon'dan 551 bin euroya transfer edilmişti.
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