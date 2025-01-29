Fenerbahçe'de Osayi Samuel defteri kapandı! Yeni sağ bek Ognjen Mimovic...

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Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel dönemi bitiyor.

NTV'den Gürkan Ak'ın haberine göre Fenerbahçe, yeni sözleşme tekliflerini geri çeviren son olarak 2 milyon euro'ya yükseltilen teklifi de geri çevirerek 2.5 milyon euro talebini yenileyen Osayi-Samuel, Süper Lig'in ikinci yarısı için verilen oyuncu listesinde yer almayacak.

Kızılyıldız'dan 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic ile anlaşan Fenerbahçe, Osayi-Samuel'i bundan sonra maç kadrolarına yazmayacak.

BU SEZON 24 MAÇTA 1 ASİST

Bu sezon 14'ü lig olmak üzere 24 maçta görev alan 27 yaşındaki Osayi-Samuel, 1 asist yaptı.

FNERBAHÇE 508 BİN EUROYA ALDI

İngiltere pasaportu da olan Nijeryalı kanat oyuncusu, Ocak 2021'de 508 bin euro karşılığı QPR'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.