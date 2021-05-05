Fenerbahçe'de Ozan Tufan-Orkun Kökçü planı

Yaz transfer döneminde bazı futbolcularını satmayı planlayan Fenerbahçe, Ozan Tufan'dan da iyi bir para kazanmayı hedefliyor. Başarılı oyuncunun yerine ise Orkun Kökçü düşünülüyor.

Fenerbahçe, bu yaz Ozan Tufan'ı Crystal Palace'a satıp, yerine Feyenoord'dan Orkun Kökçü'yü transfer etmek için harekete geçti.

Ozan Tufan, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği bu dönemde birçok kulübün takibi altında. Başarılı futbolcu, hem Fenerbahçe hem de Milli Takım’daki performansıyla transferin aranılan isimlerinden biri haline geldi.

Ozan’ı isteyen takım çok ancak bu konuda ilk adımı atan Crystal Palace olacak. Premier Lig ekibi, elini çabuk tutarak 25 yaşındaki futbolcuya imza attırmak için kolları sıvadı.

2018'DE KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Crystal Palace’ın Ozan Tufan’a ilgisi yeni değil. 2018 yılının Ocak ayında başarılı oyuncunun transferi için tüm anlaşmalar yapılmış, uçak bileti bile alınmıştı. Ancak Sako’nun sakatlığı sonrası İngiliz ekibi son anda Ozan’dan vazgeçip, Sörloth’u kadrosuna katmıştı. Crystal Palace bu kez Ozan’ı elinden kaçırmamaya kararlı.

ANAHTAR: SERBEST KALMA MADDESİ

İngiliz ekibi, milli futbolcuyu çok istiyor. Bu nedenle sözleşmesinde yer alan ‘20 milyon euroya serbest kalır’ maddesini kullanmayı planlıyorlar.

Ozan Tufan’ın menajeriyle temasa geçen İngiliz ekibinin yetkilileri, oyuncu ile anlaşması halinde Fenerbahçe ile pazarlık bile etmeden 20 milyon euroyu vererek bu transferi hemen bitirmenin hesaplarını yapıyor. Zaten sarı-lacivertliler de bu rakamın altında gelecek bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

HEDEFTE ORKUN KÖKÇÜ VAR

Fenerbahçe, bu sezonun başında transfer piyasasında kendisini kanıtlamış, tecrübeli oyunculara yönelmişti. Sarı-lacivertliler bu kez genç futbolculara ağırlık vermeyi planlıyor. Emre Belözoğlu’nun transfer listesinin ilk sıralarında ise Orkun Kökçü yer alıyor. Başarılı teknik adam, 20 yaşındaki futbolcunun mutlaka kadroya katılması yönünde yönetime görüş bildirdi.

Orkun Kökçü’yü transfer etmek hiç kolay değil. Milli futbolcu, Feyenoord’daki performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiş durumda. Son olarak Milan, Orkun’un durumunu sormak için hem Hollanda ekibiyle hem de oyuncunun menajerliğini de yapan babası Halis Kökçü ile temasa geçti.

EMRE HOCA BİZZAT İLGİLENECEK

Eğer Ozan Tufan İngiltere’ye giderse, Emre Belözoğlu bu transferden gelecek gelirin büyük bölümünün Orkun için harcanmasını istiyor. Belözoğlu, Avrupa’dan talipleri olan 20 yaşındaki oyuncuyu ikna etme konusuyla ise bizzat ilgilenecek.

“Alo, ben Emre abin” sloganıyla yaz ve kış transfer dönemine damga vuran 40 yaşındaki futbol adamı, Orkun Kökçü ile görüşme gerçekleştirip Fenerbahçe’ye katılması için ikna etmeye çalışacak. Orkun, bu sezon Feyenoord’da 26 resmi maça çıktı, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.