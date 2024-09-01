Fenerbahçe'de Rade Krunic'e talip çıktı Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Rade Krunic'in temsilcisinin BAE ekibi Al Wahda ile görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Haber Merkezi

Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertlilerde uzun süredir beklenen bir ayrılık gerçekleşebilir.

Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimlerin başında gelen Rade Krunic'e bir talip çıktı.

TALİBİ VAR

Sports Digitale'nin haberine göre; BAE ekibi Al Wahda, Fenerbahçe'den Krunic ile ilgileniyor.

Habere göre; oyuncunun temsilcisinin BAE takımıyla görüşmelere başladığı belirtildi.

BONSERVİSİNE 3.5 MİLYON EURO VERİLDİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan Fenerbahçe'ye katılan Krunic, sarı-lacivertli formayla 22 maça çıktı.

3.5 milyon euro bonservis ödenen Bosna Hersekli orta saha bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

30 yaşındaki futbolcunun 6 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.