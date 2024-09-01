Fenerbahçe'de Rade Krunic'e talip çıktı
Haber Merkezi

döneminin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertlilerde uzun süredir beklenen bir ayrılık gerçekleşebilir.

Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimlerin başında gelen Rade Krunic'e bir talip çıktı.

TALİBİ VAR

Sports Digitale'nin haberine göre; BAE ekibi Al Wahda, Fenerbahçe'den Krunic ile ilgileniyor.

Habere göre; oyuncunun temsilcisinin BAE takımıyla görüşmelere başladığı belirtildi.

BONSERVİSİNE 3.5 MİLYON EURO VERİLDİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan Fenerbahçe'ye katılan Krunic, sarı-lacivertli formayla 22 maça çıktı.

3.5 milyon euro bonservis ödenen Bosna Hersekli orta saha bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

30 yaşındaki futbolcunun 6 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.