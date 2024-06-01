Fenerbahçe'de Robert Lewandowski bombası 2024-2025 sezonunda Jose Mourinho'ya takımı emanet edecek olan Fenerbahçe'de Robert Lewandowski sürprizi yaşanıyor. İşte detaylar...

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho hamlesinin ardından forvet hattı için de ciddi çalışma yürütüyor.

Fenerbahçe, yıldız golcü Robert Lewandowski'nin transferi için Barcelona ile temas kurdu.

Şartlar zorlanacak

Haberde transferin şu anlık zor olduğu ancak Ali Koç ve yönetiminin şartları zorlayacağı belirtildi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin transfer listesinde başka önemli adaylar da bulunuyor.

Serdar Dursun'un transfer kehaneti

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar daha önce Edin Dzeko ile fotoğraf çektiren Serdar Dursun'un Robert Lewandowski ile de selfie çektirdiğini işaret ederek, transferin olumlu olacağına dair yorumlar yaptı.

35 gole katkı sağladı

35 yaşındaki Polonyalı futbolcu, Barcelona'da geçirdiği sezon boyunca 49 maçta 26 gol 9 asistle oynadı.