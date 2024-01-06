Fenerbahçe'de Ryan Kent'in ayrılığı yakın Hull City'nin Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen Ryan Kent'e olan ilgisini artırdığı ve İngiliz futbolcu için bu ay bir transfer teklifinde bulunacağı ileri sürüldü.

ensonhaber.com

Rangers ile sözleşmesi sona erdikten sonra geçtiğimiz yaz bonservis bedeli ödenmeden Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sarı-lacivertli takımda forma giyme şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent'e, İngiltere Championship takımı Hull City'nin talip olduğu iddia edildi.

İngiliz basınından The Real EFL'in haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, bu ay Kent'e olan ilgisini artıracak ve sarı-lacivertlilere satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sunacak.

İngiltere'ye dönmek istiyor

27 yaşındaki oyuncunun, Konferans Ligi'ndeki 6 grup maçının 5'inde ilk 11'de forma giyse de Türkiye macerasına vaktinden önce son verip İngiltere'ye dönmek istediği belirtildi.

Haberde Ilıcalı'nın Fenerbahçe yöneticileriyle olan dostluğunun transferde kendilerine avantaj sağlayacağını düşündüğü ve Ryan Kent'i sezonun geri kalanında Hull City'ye transfer etmek istediği öne sürüldü.