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    Fenerbahçe'de sağ bek gündemi: Aleix Vidal

    Fenerbahçe'de sağ bek gündemi: Aleix Vidal

    Gökhan Gönül'ün ardından as takımda oynayacak bir sağ bek arayan Fenerbahçe, son olarak Sevilla forması giyen Aleix Vidal ile temas kurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 11:10
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    Fenerbahçe'nin, Gökhan Gönül'ün ardından sağ bek arayışları sürüyor. Birçok isimle temas kuran sarı-lacivertliler, son olarak Sevilla ile yollarını ayıran Aleix Vidal ile temas kurdu.

    Fenerbahçe de sağ bek gündemi: Aleix Vidal #1

    2+1 YILLIK SÖZLEŞME

    Portekiz'in saygın haber kaynaklarından O Jogo'ya göre; Fenerbahçe, Aleix Vidal'e 2+1 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon euro maaş önerdi.

    Güncel piyasa değeri transfermrkt verilerine göre 2 milyon euro olan ancak bonservisi elinde olan Vidal'in teknik kapasitesinin yüksek olması Pereira'nın oyun sistemine de uyuyor.

    Fenerbahçe de sağ bek gündemi: Aleix Vidal #2

    12 MAÇTA OYNADI

    31 yaşındaki sağ bekin kısa süre içerisinde kararını vermesi beklenirken İspanyol futbolcu, geçen sezon Sevilla formasıyla ligde 12 maçta forma giyebilmişti.

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