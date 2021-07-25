Fenerbahçe'de sağ bek gündemi: Aleix Vidal

Gökhan Gönül'ün ardından as takımda oynayacak bir sağ bek arayan Fenerbahçe, son olarak Sevilla forması giyen Aleix Vidal ile temas kurdu.

Fenerbahçe'nin, Gökhan Gönül'ün ardından sağ bek arayışları sürüyor. Birçok isimle temas kuran sarı-lacivertliler, son olarak Sevilla ile yollarını ayıran Aleix Vidal ile temas kurdu.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Portekiz'in saygın haber kaynaklarından O Jogo'ya göre; Fenerbahçe, Aleix Vidal'e 2+1 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon euro maaş önerdi.

Güncel piyasa değeri transfermrkt verilerine göre 2 milyon euro olan ancak bonservisi elinde olan Vidal'in teknik kapasitesinin yüksek olması Pereira'nın oyun sistemine de uyuyor.

12 MAÇTA OYNADI

31 yaşındaki sağ bekin kısa süre içerisinde kararını vermesi beklenirken İspanyol futbolcu, geçen sezon Sevilla formasıyla ligde 12 maçta forma giyebilmişti.