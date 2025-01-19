Fenerbahçe'de Saint-Maximin yolcu

Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den 8 milyon euro maaşı karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Sarı-Lacivertli ekipte, beklenen etkiyi veremeyen ve son haftalarda formasını kaybeden Fransız kanat oyuncusu, Al Ahli'ye dönecek.

MAAŞININ YARISI ÖDENECEK

Suudi Arabistanlı gazeteci Walid Al-Farraj'ın haberine göre, Allan Saint-Maximin tazminatsız ve maaşının bir kısmı ödenerek Türkiye'den ayrılacak.

Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajeri ile anlaşma şartlarını konuşurken detaylar da netleşiyor. Haberde aktarılana göre Saint-Maximin, kış transfer döneminde Al Ahly'ye geri dönecek ve 8 milyon euroluk kiralama bedelinin 4 milyon eurosu Fenerbahçe'ye ödenecek.

Söz konusu haberde, Saint-Maximin'in sık sık idman kaçırdığı aktarılırken Fransız kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynayacağı maçın kadrosuna hastalık gerekçesi ile dahil edilmedi.

"YATIRAN KALDIRAN..."

Hatırlanacağı üzere Beyaz Futbol programına katılan Acun Ilıcalı, Ahmet Çakar'ın "Hani yıldızlar geliyordu? En Nesyri dışında birini göremedim." demesi üzerine "Soldan yatıran kaldıran biri gidiyor, hiç görmedin mi?" diyerek Maximin'e olan hayranlığını ifade etmişti.