Fenerbahçe'de seçim hediyesi Boateng

Fenerbahçe'de Ali Koç, yeniden başkan seçilmesinin ardından yıldız transfer yapıp taraftarın gönlünü kazanmak istiyor.

Fenerbahçe'de seçimli genel kurula mevcut başkan Ali Koç,tek aday olarak girdi. Dün oy kullanma işlemleri 17.00'de sona erdi. 29 bin 9 üyenin, 6 bin 682'si oy kullandı.

Haziran 2018’de gerçekleştirilen kongrede Aziz Yıldırım’a büyük üstünlük kurarak görevi devralan Ali Koç, 6 bin 459 oy ile yeniden başkan seçildi, 3 yıl daha göreve devam etme hakkını elde etti.

Seçim nedeniyle yaşanan yoğunluk dün itibarıyla sona ererken, sarı-lacivertlilerde artık yoğun mesai başlıyor...

Başkan Koç, daha önce yaptığı açıklamada teknik direktör konusunun pazartesi (yarın) çözüme kavuşacağını açıkladı.

EN ÇOK KONUŞULAN İSİM BILIC

Sarı-lacivertli taraftarlar da yeni hocalarını beklemeye başladı. Koç, sürpriz bir ismin gelebileceğini belirtirken, şu anda ön plana çıkan adaylar ise Nenad Bjelica ile Paolo Fonseca. En çok konuşulan isim ise bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştırmış olan Slaven Bilic.

Teknik direktör belirlendikten sonra Fenerbahçe, yeni sezon planlaması konusunda hızlı bir şekilde hareket ederek, transferleri kampa yetiştirmeye çalışacak.

SEÇİM HEDİYESİ BOATENG

Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada 5 transfer yapabileceklerini söylemişti.

Bu anlamda 5 oyuncudan bir tanesinin Bayern Münih'in formasını giyen tecrübeli stoper Jerome Boateng olabileceği konuşuluyordu.

Fanatik'in haberine göre, Alman basını da daha önce yaptığı haberlerde bu iddiaları doğrularken, sarı-lacivertli ekibin 32 yaşındaki savunmacı için girişimlerde bulunabileceği bilgisine ulaşıldı.

Başkan, bu transferle taraftara bir seçim hediyesi vermek istiyor.