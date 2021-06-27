Fenerbahçe'de Sinan Gümüş yol ayrımında

Sarı-lacivertlilerde Genoa'dan bedelsiz alınan Sinan Gümüş, istenilen performansı gösteremeyince yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeniden başkan seçilmesiyle yeni sezon hazırlıkları hızlandı. Sarı-lacivertlilerde yeni hocayla birlikte kadro planlamasında değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Geçen sezon istenilen performansı gösteremeyen oyuncularla yolların ayrılması planlanıyor. Onlardan biri de Sinan Gümüş...

Sezon başında büyük umutlarla Genoa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Sinan Gümüş, beklenen futbolu bir türlü ortaya koyamamıştı.

YOLLAR AYRILACAK

Bu anlamda 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile yüksek ihtimalle seçimden sonra yolların ayrılacağı öğrenildi.

Fanatik’in haberine göre, Sinan için özellikle Anadolu kulüplerinden teklif olduğu da gelen haberler arasında.