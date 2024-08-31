Sofyan Amrabat: Galatasaray'a saygım var, bana teklif yapan tüm takımlara olduğu gibi Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, "Ben bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçmeyi tercih ederim. Diğer kulüplerden ilgi vardı. Galatasaray hakkında konuşmak istemiyorum. Galatasaray'a saygım var, bana teklif yapan tüm takımlara olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi

Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen açıkladı.

Sarı- lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Fenerbahçe Kulübü, Sofyan Amrabat için imza töreni düzenlendi.

Amrabat ile birlikte Asbaşkan Acun Ilıcalı da basın toplantısında bulundu.

"İNANILMAZ BİR KULÜP"

Sofyan Amrabat, sözlerine şu şekilde başladı:

Burada olduğum için mutlu ve gururluyum. Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp. Burada oynamak büyük bir sorumluluk. İlk görüştüğümüz andan beri kendimi ailenin bir parçası olarak hissediyorum.

"HAYIR DEMEK ÇOK ZOR"

Jose Mourinho'nun transferde etkili olduğunu belirten Amrabat, şunları dedi:

Mourinho'nun da etkisi oldu. O sizi isterse 'Hayır' demek çok zor. Roma-Fiorentina maçından sonra 'Seninle çalışmak isterim' dedi. Elhamdülillah bugün bir Fenerbahçe oyuncusuyum. O bir winner. Ben de bir winner oyuncuyum. Birlikte çok iyi işler yapacağız.

"HEDEF DAİMA İLERİ"

Fenerbahçe'yi beğendiğini söyleyen Amrabat, şöyle konuştu:

Takımın kalitesini çok beğendim. Kulübe teşekkür etmek istiyorum güçlü kadromuzdan ötürü. Hedefimiz daima ileri doğru olmalı.

"FRED FANTASTİK"

Fred hakkında övgü dolu ifadelerde bulunan Amrabat, şu ifadeleri kullandı:

Fred fantastik bir oyuncu. Onunla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum. Onunla oynamak çok heyecan verici olacak...

GALATASARAY CEVABI

Galatasaray'ın teklifi hakkında konuşan Amrabat, şu sözleri sarf etti: