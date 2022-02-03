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    Fenerbahçe'de sol bek hedefi Eren Elmalı

    Fenerbahçe'de sol bek hedefi Eren Elmalı

    Fenerbahçe'de sol bek transferi için zaman daralıyor. Sarı-lacivertliler, Konan'ı ikna edemeyince Kasımpaşalı Eren Elmalı ile temasa geçti.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 09:44
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    Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Kasıpaşa'dan Eren Elmalı ile görüşmelere başladığı belirtildi.

    TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, bu sezon Kasımpaşa'da istikrarlı bir görüntü çizen Eren Elmalı için ilk görüşmelerini gerçekleştirdi.

    Fenerbahçe de sol bek hedefi Eren Elmalı #1

    KONAN TRANSFERİ YATTI

    Fildişi Sahilli Konan'ın transferinden imza parası nedeniyle vazgeçen sarı-lacivertlilerin, Eren transferini bitirerek sol bek için alternatif üretmeye çalıştığı kaydedildi.

    Eren Elmalı, bu sezon Kasımpaşa'da 21'i Süper Lig'de olmak üzere 23 maça çıktı ve toplam 2 asist üretti.

    Fenerbahçe de sol bek hedefi Eren Elmalı #2

    ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA OYNUYOR

    21 yaşındaki oyuncu 1,80 boyunda ve Kartalspor altyapısında yetişerek Kasımpaşa altyapısına 2018'de dahil olmuştu. Elmalı ayrıca Ümit Milli Takım'da da 4 kez forma giymişti.

    Fenerbahçe de sol bek hedefi Eren Elmalı #3


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