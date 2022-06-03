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    Fenerbahçe'de sol bek hedefi Marcelo

    Fenerbahçe'de sol bek hedefi Marcelo

    UOL Brezilya, dünyaca ünlü sol bek Marcelo için Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu yazdı. Habere göre görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
    • 03.06.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 12:33
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    Jorge Jesus, yönetimden sol beke takviye yapılmasını talep etmişti. Fenerbahçe, Real Madrid’den ayrılacağını açıklayan Marcelo için hemen harekete geçti, girişimler başladı.

    Dünyaca ünlü sol bekin geleceğiyle ilgili olarak ülkesi Brezilya’da UOL, bir haber yayınladı. Jorge Jesus’un, Marcelo’yu Fenerbahçe’de görmek istediği kaydedildi.

    Fenerbahçe de sol bek hedefi Marcelo #1

    ABD'den ve Brezilya'dan da teklifler var

    UOL, Brezilya’dan Botafogo ile yıldız futbolcunun eski takımı Fluminense’nin de bu transferde devreye girdiğini yazdı. Ayrıca ABD ekibi İnter Miami’nin de 34 yaşındaki sol beki kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

    UOL’e göre Marcelo transferinde avantajlı olan taraf Fenerbahçe. Haberde, başka teklifler olmasına rağmen tecrübeli savunmacının Avrupa’dan ayrılmak istemediği, kariyerine bu kıtada devam edeceği vurgulandı.

    Fenerbahçe de sol bek hedefi Marcelo #2

    Görüşmeler devam ediyor

    Sarı-lacivertliler ile dünyaca ünlü sol bek arasındaki görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor.

    Jesus’un da Marcelo ile özel bir görüşme yaparak kendisine Fenerbahçe’deki projeden bahsedip, takımda görmeyi ne kadar istediğini anlatacağı öğrenildi.


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