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Fenerbahçe'de son hedef Cedric Bakambu

Fenerbahçe'de son hedef Cedric Bakambu

Forvet transferi için araştırmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe için Afrika basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Habere göre sarı-lacivertliler Cedric Bakambu ile temas halinde...