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    Fenerbahçe'de son hedef Cedric Bakambu

    Forvet transferi için araştırmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe için Afrika basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Habere göre sarı-lacivertliler Cedric Bakambu ile temas halinde...
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 09:01
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    Fenerbahçe'de son hedef Cedric Bakambu

    Afrika basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe bir dönem ülkemizde Bursaspor forması da giyen Cedrid Bakambu'yu transfer etmek istiyor.

    TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

    Vitor Pereira, Çin'de görev yaparken Bakambu'nun oynadığı BJ Guan ile rakip olmuştu. 30 yaşındaki golcü oyuncu da Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakıyor.

    Fanatik'te yer alan habere göre; Cedric Bakambu'nun sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor. Fenerbahçe, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan başarılı oyuncuyu cüzi bir miktar bonservisle kadrosuna katabilir.

    Fenerbahçe de son hedef Cedric Bakambu #1

    TÜM TAKIMLARDA GOLCÜLÜĞÜ ÖNE ÇIKTI

    2015'te Bursaspor'dan Villarreal'a transfer olan Kongolu forvet, buradaki performansının ardından 40 milyon euro bonservis bedeliyle BJ Guoan'a imza atmıştı. Fransa Ligue 1'de 94 maça çıkan ve 18 gol atan Cedric Bakambu, oynadığı her takımda gol yükünü sırtladı.

    Villarreal formasıyla da 75 La Liga maçına çıkan golcü oyuncu 31 gol attı. Çin'de de 62 maça çıkan santrfor 45 gol attı. Cedric Bakambu, Süper Lig'de de Bursaspor formasıyla 27 maça çıkarak 13 gol attı.

    Bakambu'nun Avrupa Ligi'nde de 12 golün altında imzası bulunuyor.

    Fenerbahçe de son hedef Cedric Bakambu #2

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