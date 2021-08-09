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- Fenerbahçe'de son hedef Cedric Bakambu
Fenerbahçe'de son hedef Cedric Bakambu
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 09:01
Afrika basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe bir dönem ülkemizde Bursaspor forması da giyen Cedrid Bakambu'yu transfer etmek istiyor.
TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Vitor Pereira, Çin'de görev yaparken Bakambu'nun oynadığı BJ Guan ile rakip olmuştu. 30 yaşındaki golcü oyuncu da Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Cedric Bakambu'nun sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor. Fenerbahçe, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan başarılı oyuncuyu cüzi bir miktar bonservisle kadrosuna katabilir.
TÜM TAKIMLARDA GOLCÜLÜĞÜ ÖNE ÇIKTI
2015'te Bursaspor'dan Villarreal'a transfer olan Kongolu forvet, buradaki performansının ardından 40 milyon euro bonservis bedeliyle BJ Guoan'a imza atmıştı. Fransa Ligue 1'de 94 maça çıkan ve 18 gol atan Cedric Bakambu, oynadığı her takımda gol yükünü sırtladı.
Villarreal formasıyla da 75 La Liga maçına çıkan golcü oyuncu 31 gol attı. Çin'de de 62 maça çıkan santrfor 45 gol attı. Cedric Bakambu, Süper Lig'de de Bursaspor formasıyla 27 maça çıkarak 13 gol attı.
Bakambu'nun Avrupa Ligi'nde de 12 golün altında imzası bulunuyor.