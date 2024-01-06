Fenerbahçe'de Stefan Savic'in alternatifi Simon Kjaer Stefan Savic'in yüksek maaş istemesi üzerine transferi duraklatan Fenerbahçe, Simon Kjaer için nabız yokladı.

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Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi ve Rodrigo Becao'nun sakatlığı nedeniyle stoper sorunu yaşayan Fenerbahçe'de Luan Peres'le de yolların ayrılması bekleniyor.

Savunmacı arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler Atletico Madrid'in yıldız stoperi Stefan Savic ile görüşürken, yıllık 4 milyon euro maaş talebi üzerine görüşmeler şimdilik durma noktasına geldi.

Karadağlı oyuncunun 2 milyon euro dolaylarına inmemesi durumunda Ali Koç ve kurmaylarının b planı belli oldu.

Savic olmazsa Kjaer

Fenerbahçe'nin Milan'da oynayan eski futbolcusu Simon Kjaer için de nabız yokladığı gelen haberler arasında.

Sarı-lacivertli yönetimin mart ayında 35 yaşına girecek futbolcuyu kısa süreliğine takıma katma düşüncesinde olduğu kaydedildi.

Gelişmeleri takip edecek olan Ali Koç'un Savic'ten beklenen haberin gelmemesi halinde Kjaer için resmi adımları atması bekleniyor.

Danimarkalı futbolcu bu sezon Milan formasıyla 10 maça çıktı.