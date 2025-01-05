Fenerbahçe'de stoper adayları: Son kararı Jose Mourinho verecek

Haber Merkezi

Avrupa, Fenerbahçe'nin ocak transfer harekatını konuşuyor. İtalyan, Fransız ve İngiliz kulüpleri, sarı-lacivertli yönetimle amansız bir pazarlığa girdi.

Savunma oyuncuları için 15 milyon euro'nun üzerinde rakamlar konuşuluyor. Örneğin Kevin Danso için Lens kapıyı 20 milyon eurodan açtı. Fenerbahçe ise Gana asıllı Avusturyalı stoper için 15 milyon euroya kadar çıktı. Lens indirim yapmazsa alternatifi hazır.

CARLOS, HERMOSO

Sarı-lacivertliler, Aston Villa'dan Brezilyalı defans oyuncusu Diego Carlos'u kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor. Roma'dan Mario Hermoso ile prensipte anlaşma zaten tamamlandı.

MILAN SKRINIAR

Yönetim son kararı Jose Mourinho'ya bıraktı. Portekizli hocanın yapacağı tercihe göre son adım atılacak.

Fenerbahçe, Hermoso'nun yanı sıra Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kadrosuna katmak istediği Milan Skriniar ile de ilgileniyor.