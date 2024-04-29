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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yaşanabilir: Livakovic'e talip var

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yaşanabilir: Livakovic'e talip var Trabzonspor maçı sonrasında yaşanan olayların ardından psikolojik olarak çöken Dominik Livakovic'e Olympiakos'un talip olduğu belirtildi.