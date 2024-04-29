Fenerbahçe'de sürpriz isim: Simon Kjaer Fenerbahçe'nin gelecek sezon için Simon Kjaer'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

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Milan forması giyen Simon Kjaer, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Danimarkalı savunma oyuncusunun menajeri Mikkel Beck, oyuncusunun sözleşmesinin uzatılmayacağını ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Beck, "Kjaer'in sözleşmesi uzatılmayacak ve sezon sonunda Milan'dan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından 35 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.

"Fenerbahçe'nin geri getirme hayali var"

İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin, devre arasında Kjaer ile ilgilendiği ve sezon sonunda boşa çıkmasının ardından eski oyuncusu için yeniden hamlede bulunabileceği öne sürüldü.

Kjaer'in menajeri Beck, şubat ayında yaptığı açıklamada, devre arasında Fenerbahçe'nin ilgisini doğrulamış ve "Fenerbahçe'nin onun durumunu sorduğu bir gerçek. Kjaer, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hala onu geri getirme hayali var." sözlerini sarf etmişti.

24 maçta 1 asist yaptı

Milan'da bu sezon 24 maçta süre bulan Kjaer, 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'de 2015-2017 yılları arasında oynayan Simon Kjaer, sarı-lacivertli forma altında 88 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.