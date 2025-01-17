Fenerbahçe'de Tuta, Frankfurt'ta kalmak istiyor

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Lucas Silva Melo (Tuta) için Eintracht Frankfurt'tan olumsuz haber geldi.

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoper için 20 milyon euroyu gözden çıkarmış olsa da transfer zora girdi.

TUTA TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Eintracht Frankfurt, Tuta'yı takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olarak görüyor ve satmayı düşünmüyor. Ayrıca, Tuta'nın da takımda kalma arzusunu yönetime ilettiği belirtildi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DA TAKİPTE

Fenerbahçe'nin yanı sıra, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da radarında olan 25 yaşındaki stoper için rekabetin kızışması bekleniyordu. Ancak Frankfurt'un kararı sonrası transfer ihtimali azalmış görünüyor.

TEKNİK DİREKTÖR DİNO TOPPMÖLLER'DEN AÇIKLAMA

Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Tuta ile ilgili transfer söylentilerine açıklık getirdi. Toppmöller, "Kendisine ne kadar değer verildiğini biliyor. O bizim için çok önemli bir oyuncu. Yarın (bugün) oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ GÜNDEM TUTA

Frankfurt, Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund ile karşılaşmaya hazırlanırken, Tuta'nın transfer söylentileri maç öncesinde gündemi meşgul ediyor. Frankfurt, Bundesliga'da 33 puanla üçüncü sırada yer alırken, Dortmund 25 puanla 10. sırada bulunuyor.