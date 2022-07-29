Fenerbahçe'de yabancı krizi patlak verdi

Luan Peres'in gelişiyle beraber Fenerbahçe'de yabancı sayısı 21'e yükseldi. Sarı-lacivertli ekibin 7 isimle yolları ayırması gerekiyor.

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kalırken, Fenerbahçe transfer çalışmalarına son hızıyla devam ediyor.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, takıma birçok takviye yaptı.

Ancak yabancı sınırlamasının devam edeceği önümüzdeki sezonda Fenerbahçe'nin kadrosunu güncellemesi gerekiyor.

7 oyuncu ile yolların ayrılması gerekiyor

Yeni sezonda takımlar kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Fenerbahçe'nin şu an kadrosunda tam 21 yabancı yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin en az 7 yabancı ile yollarını ayırması gerekiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un planlarında yer almayan Ally Samatta, Mergim Berisha, Max Meyer, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Marcel Tisserand ve Filip Novak'la yolların ayrılması bekleniyor.

Ayrıca yapılması planlanan forvet ve sol bek transferlerinin ardından da Dimitrios Pelkas'ın gönderilmesi bekleniyor. Bu durumda 1 yabancı futbolcunun sözleşmesinden de çıkılması gerekecek.

Fenerbahçe'nin yabancı oyuncuları