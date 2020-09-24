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- Fenerbahçe'de yeni hedef Diego Perotti
Fenerbahçe'de yeni hedef Diego Perotti
Son olarak Samatta'yı kadrosuna katan Fenerbahçe yönetimi, Roma'nın Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti'yi de transfer etmek için harekete geçti.
- Haber Merkezi
- 24.09.2020 - 11:22
Şu ana kadar tam 14 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.
Garry Rodrigues ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim Romalı Diego Perotti.
Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yakından ilgilendiği bu transferde sona yaklaşıldığı öğrenildi.
TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki futbolcuya 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği, tecrübeli oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncunun, bonservis sorununu çözmesi bekleniyor.