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    Fenerbahçe'de yeni hedef Diego Perotti

    Fenerbahçe'de yeni hedef Diego Perotti

    Son olarak Samatta'yı kadrosuna katan Fenerbahçe yönetimi, Roma'nın Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti'yi de transfer etmek için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 11:22
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    Şu ana kadar tam 14 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.

    Garry Rodrigues ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim Romalı Diego Perotti.

    Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yakından ilgilendiği bu transferde sona yaklaşıldığı öğrenildi.

    TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

    Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki futbolcuya 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği, tecrübeli oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

    1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

    Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncunun, bonservis sorununu çözmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe de yeni hedef Diego Perotti #1

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