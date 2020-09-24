Haberler

Transfer dosyası Haberleri

Fenerbahçe'de yeni hedef Diego Perotti

Fenerbahçe'de yeni hedef Diego Perotti

Son olarak Samatta'yı kadrosuna katan Fenerbahçe yönetimi, Roma'nın Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti'yi de transfer etmek için harekete geçti.