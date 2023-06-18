Fenerbahçe'de yeni hedef Juan Cuadrado Juventus'la sözleşmesi sona eren Juan Cuadrado'ya Fenerbahçe'nin 2025'e kadar geçerli sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

2022-2023 sezonunu Türkiye Kupası zaferiyle noktalayan Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında ilk transferini Rangers'dan Ryan Kent ile yapan sarı-lacivertliler için İtalyan basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

2 yıllık sözleşme teklif edildi

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Juventus ile sözleşmesini noktalayan Juan Cuadrado'ya resmi teklifini iletti.

Haber detayında Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'den süre istedi

Öte yandan Sport Italia'nın haberine göre Juan Cuadrado, Fenerbahçe'nin teklifine cevap için Sarı-lacivertlilerden süre istedi. Tecrübeli oyuncunun önceliğinin İtalya ve İspanya takımları olduğu vurgulandı.

Juventus'un İtalya Serie A'yı 7. sırada bitirdiği sezonda Kolombiyalı futbolcu, tüm kulvarlarda 47 maça çıktı. Cuadrado bu maçlarda 2 gol ve 4 asistle mücadele etti.