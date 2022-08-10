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    Fenerbahçe'den Alexander Sörloth'a bir teklif daha

    Fenerbahçe'den Alexander Sörloth'a bir teklif daha

    Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, RB Leipzig'in Timo Werner'i takıma geri katmasının ardından gözler yeniden Alexander Sörloth'a çevrildi.
    • 10.08.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 09:24
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    Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Chelsea'den eski golcüsü Timo Werner'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

    Kulüpten yapılan duyuruda, Alman yıldız ile 2026'ya kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, Werner'in yeniden 11 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

    Fenerbahçe den Alexander Sörloth a bir teklif daha #1

    20 milyon euroya geri alındı

    Alman ekibi transferin mali detayları hakkında bir açıklamada bulunmazken Avrupa basınında, Leipzig'in kasasından yaklaşık 20 milyon euroya yakın bir bonservis bedelinin çıkacağı kaydedildi.

    Werner, 2020 yılında Chelsea'ye 53 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

    Chelsea'ye transferi öncesi 2016-2020 yılları arasında RB Leipzig forması giyen Werner, bu dönemde 159 maçta 95 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

    Fenerbahçe den Alexander Sörloth a bir teklif daha #2

    Fenerbahçe yeniden devrede

    Ayrıca bu transfer hamlesi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Alexander Sörloth'u da yakından ilgilendiriyor.

    Golcü takviyesi planlayan sarı-lacivertli ekibin ilgilendiği Norveçli futbolcunun, Werner'in kadroya katılmasının ardından forma şansı azalmış oldu.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, golcü hamlesi için çıkabilecek fırsatları ve transferin son dönemini işaret etmişti.

    Bu gelişmelerden sonra Fenerbahçe'nin bir girişimde daha bulunması beklenirken, 8 milyon euroluk teklif mektubunun hazırlandığı da gelen haberler arasında.

    Fenerbahçe den Alexander Sörloth a bir teklif daha #3


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