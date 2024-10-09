Fenerbahçe'den Arda Güler harekatı! Ali Koç bizzat devrede Real Madrid'de mutsuz olan Arda Güler'in başka takıma kiralanması gündemde. Sarı-lacivertliler genç yıldız için harekete geçti.

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Haber Merkezi

Fenerbahçe’nin ocak ayında bir numaralı hedefi, yaz döneminde bitiremediği Cristian Medina transferini tamamlamak.

Arjantinli yıldız bu süreçte sakatlık yaşamazsa imzayı atacak. Öte yandan sarı-lacivertliler, bir fırsat transferi için de araştırmalara başladı.

İspanyol basınında son dönemde birçok farklı kaynakta, Arda Güler’in yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve bu durumun değişmemesi halinde ocak ayında Real Madrid’den ayrılmayı planladığı haberleri yapılıyor.

İspanyol devinin başkanı Florentino Perez, milli yıldızımıza çok güvendiği için satmayı düşünmüyor.

ARDA GÜLER'LE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Arda’nın kiralanıp kiralanmayacağını öğrenmek için araştırmalara başladı.

Sportif direktör Mario Branco’nun kısa süre önce eflatun-beyazlılar ile bu konu için temas kurduğu öğrenildi.

Eğer Real Madrid, sezonun ikinci yarısında 19 yaşındaki oyuncunun kiralanmasına yeşil ışık yakarsa, ilk resmi hamle Fenerbahçe’den gelecek. Başkan Ali Koç, kendilerini seçmesi için Arda Güler ile bizzat görüştü.

SZYMANSKI BEKLENTİLERİN ALTINDA

Bu transfer ,sarı-lacivertliler için iki anlamda önemli. Her ne kadar Mourinho kendisinden vazgeçmese de Szymanski, hücum anlamında bir türlü performansını artıramadı. Polonyalı oyuncu, 1 gol ve 2 asistle beklentilerin çok altında asist katkısı sağladı.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ BEKLENTİSİ

Öte yandan Galatasaray’ın Victor Osimhen’e imza attırması sonrası sarı-lacivertli taraftarların da kendi yönetimlerinden büyük bir yıldız beklentisi vardı.

Yaz transfer döneminde bu gerçekleşmedi. Eğer Arda, ocakta kiralanabilirse, 12. adamın bu talebi de yerine gelecek. Jose Mourinho da hücumun her bölgesinde görev yapabilen müthiş bir jokere sahip olacak.