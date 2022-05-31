Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, Ankaragücü ile anlaştı

Ankaragücü, deneyimli oyuncu Jose Sosa sözleşti. Arjantinli yıldız tatilinin ardından Ankara’ya gelip masaya oturacak.

Ankaragücü’nden flaş hamleler üst üste geliyor PSG’yle sözleşmesi biten Gueye’yi gündemine alarak transferde ses getireceğinin sinyallerini veren sarı-lacivertliler, şimdi de Fenerbahçe ’den ayrılan Jose Sosa’nın peşinde düştü.

Şampiyonluk kutlamalarında camiaya Süper Lig ’de de şampiyonluk sözü veren başkan Faruk Koca, Jose Sosa ile bizzat görüştü.

Tatil dönüşü imzayı atacak

Fanatik’in haberine göre; şu anda tatilde olan Arjantinli yıldızla söz kesen Başkent ekibi imzayı ise tatil sonrası atacak.

Forvete Eze

Ankaragücü’nde golcü çalışmaları da devam ediyor. Üst düzey iki forvetle görüştüklerini açıklayan Faruk Koca, ayrıca Keçiörengücü’nün forveti Eze ile de büyük ölçüde el sıkıştı.

İki kulüp arasındaki anlaşmanın ardından bu transferin de resmiyet kazanması bekleniyor.