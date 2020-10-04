Fenerbahçe'den Bakasetas'a teklif

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı'nın "Ali Koç bir ofansif orta saha almak istiyor" sözlerinin arkasında Alanyasporlu Bakasetas olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler oyuncuya teklif yaptı.

Transfer sezonunun en haraketli kulübü Fenerbahçe orta saha için de çalışmalarını sürdürüyor. Anastasios Bakasetas konusunda bir gelişme yaşandı.

Alanyaspor'da sergilediği performans ile dikkat çeken Yunan futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, resmi teklifini sundu.

2 MİLYON EURO ARTI OYUNCU

Daha önce Bakasetas için 5 milyon euro bonservis isteyen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na 2 milyon euro artı oyuncu takası teklifi sunan Fenerbahçe beklemeye geçti.

Sarı-lacivertlilerin Erol Bulut'un ısrarla istediği bu transferi de çok kısa bir sürede noktalaması bekleniyor.

SERT ŞUTLARLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Alanyaspor'un geçtiğimiz sezon AEK'ten 700 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Bakasetas, özellikle uzaktan çektiği sert şutlarla tanınıyor.

Akdeniz ekibinin formasını 47 kez giyen Bakasetas'ın, Akdeniz ekibinde 14 golü ve 8 asisti bulunuyor.