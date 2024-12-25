Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'e veda: Takım bul denildi
Haber Merkezi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, milli futbolcusu Cengiz Ünder ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haber Global'in haberine göre; Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in menajeriyle görüştü ve oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istedi.

15 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'i 2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı.

125 DAKİKA OYNAYABİLDİ

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 5 maça çıkarken 125 dakika süre aldı.

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Ercan Ertan
Muhabir