Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'e veda: Takım bul denildi

Haber Merkezi
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, milli futbolcusu Cengiz Ünder ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Haber Global'in haberine göre; Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in menajeriyle görüştü ve oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istedi.
15 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ
Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'i 2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı.
125 DAKİKA OYNAYABİLDİ
27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 5 maça çıkarken 125 dakika süre aldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış