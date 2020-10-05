Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas atağı

Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminin kapanmasına saatler kala PAOK'un 10 numarası Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna katmak için Yunan ekibiyle görüşmelere başladı.

Şu ana kadar tam 17 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, bugün saat 17.00'de kapanacak olan transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala 10 numara mevki için bastırıyor.

PAOK'un kaptanı Dimitrios Pelkas'ı transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, Yunan ekibine resmi teklifte bulundu.

FENERBAHÇE'NİN 18. TRANSFERİ OLACAK

26 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşan yönetim, eğer kısa sürede PAOK'u da ikna ederse oyuncuyu transfer edecek.

Pelkas eğer gelirse Fenerbahçe'nin bu sezonki 18. transferi olacak.

Alınan futbolcular:

1-Caner Erkin

2-Gökhan Gönül

3-Jose Sosa

4-Filip Novak

5-Mert Hakan Yandaş

6-Mame Thiam

7-Enner Valencia

8-Mauricio Lemos

9-Marcel Tisserand

10-Sinan Gümüş

11-Barış Sungur

12-İsmail Yüksek

13-Nazım Sangare

14-Mbwana Samatta

15-Papiss Cisse

16-Diego Perotti

17-Kemal Ademi