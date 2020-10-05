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    Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas atağı

    Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas atağı

    Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminin kapanmasına saatler kala PAOK'un 10 numarası Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna katmak için Yunan ekibiyle görüşmelere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 09:22
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 09:22
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    Şu ana kadar tam 17 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, bugün saat 17.00'de kapanacak olan transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala 10 numara mevki için bastırıyor.

    PAOK'un kaptanı Dimitrios Pelkas'ı transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, Yunan ekibine resmi teklifte bulundu.

    Fenerbahçe den Dimitrios Pelkas atağı #1

    FENERBAHÇE'NİN 18. TRANSFERİ OLACAK

    26 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşan yönetim, eğer kısa sürede PAOK'u da ikna ederse oyuncuyu transfer edecek.

    Pelkas eğer gelirse Fenerbahçe'nin bu sezonki 18. transferi olacak.

    Alınan futbolcular:

    1-Caner Erkin
    2-Gökhan Gönül
    3-Jose Sosa
    4-Filip Novak
    5-Mert Hakan Yandaş
    6-Mame Thiam
    7-Enner Valencia
    8-Mauricio Lemos
    9-Marcel Tisserand
    10-Sinan Gümüş
    11-Barış Sungur
    12-İsmail Yüksek
    13-Nazım Sangare
    14-Mbwana Samatta
    15-Papiss Cisse
    16-Diego Perotti
    17-Kemal Ademi

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