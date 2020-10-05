- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas atağı
Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas atağı
Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminin kapanmasına saatler kala PAOK'un 10 numarası Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna katmak için Yunan ekibiyle görüşmelere başladı.
- Haber Merkezi
- 05.10.2020 - 09:22
- Güncelleme : 05.10.2020 - 09:22
Şu ana kadar tam 17 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, bugün saat 17.00'de kapanacak olan transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala 10 numara mevki için bastırıyor.
PAOK'un kaptanı Dimitrios Pelkas'ı transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, Yunan ekibine resmi teklifte bulundu.
FENERBAHÇE'NİN 18. TRANSFERİ OLACAK
26 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşan yönetim, eğer kısa sürede PAOK'u da ikna ederse oyuncuyu transfer edecek.
Pelkas eğer gelirse Fenerbahçe'nin bu sezonki 18. transferi olacak.
Alınan futbolcular:
1-Caner Erkin
2-Gökhan Gönül
3-Jose Sosa
4-Filip Novak
5-Mert Hakan Yandaş
6-Mame Thiam
7-Enner Valencia
8-Mauricio Lemos
9-Marcel Tisserand
10-Sinan Gümüş
11-Barış Sungur
12-İsmail Yüksek
13-Nazım Sangare
14-Mbwana Samatta
15-Papiss Cisse
16-Diego Perotti
17-Kemal Ademi